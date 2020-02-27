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      Україна увійшла в трійку провідних експортерів м'яса птиці до ЄС

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      У 2019 році Україна експортувала в Євросоюз 134 262 тонн м'яса птиці / pixabay.com

      У 2019 році Україна експортувала в Євросоюз 134 262 тонн м'яса птиці. Цей показник на 8,6% більший, аніж у 2018 році.

      Україну випередили тільки Бразилія та Таїланд, повідомила пресслужба Єврокомісії.

      До теми: Які товари Україна найбільше експортувала у 2019 році: список

      Бразилія експортувала 313,6 тисячі тонн м'яса птиці, а Таїланд – 308,6 тисячі тонн.

      Окрім того, Україна також стала третім за обсягом напрямком для експорту м'яса птиці з країн ЄС. У 2019 році європейські виробники експортували 178 619 тонн м'яса птиці до України. Це на 0,3% більше, ніж роком раніше. Більше м'ясної продукції з ЄС було відправлено тільки до Гани та Філіппін.

      Раніше уряд Молдови заборонив ввезення м’яса птиці та яєць з України. У такий спосіб країна намагається запобігти поширенню вірусу пташиного грипу.

      Що відомо про заборону на експорт птиці з України до ЄС?23 січня Євросоюз тимчасово заборонив ввезення м'яса і термічно необроблених продуктів із птиці. Це рішення пов'язане з загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП "Хутір" у Вінницькій області.

      У кінці січня на підприємствах ПП "Хутір" і ТОВ "Немирів-Поділля" виявили пташиний грип. Через захворювання знищили понад 100 000 курей.

      Цікаво! Україна у 2019 році експортувала товарів на понад 50 мільярдів доларів, а імпортувала на майже 61 мільярд доларів. Ключовими торговими партнерами України стали Китай, Росія і Німеччина, обсяг торгів з якими склав понад 28% від загального. Список ключових торговельних партнерів України у 2019 році – шукайте за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Гроші Таїланд Бразилія Євросоюз Експорт
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