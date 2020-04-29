Україна втрачає імідж надійного міжнародного партнера, – банкір про наслідки війни проти НАБУ
Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах, завдяки якому, фактично, можуть відправити у відставку директора НАБУ Артема Ситника. МВФ вже написав до ОП листа з посилом: зачепите незалежність НАБУ – нової програми не буде.
На думку банкіра Володимира Лавренчука, такими діями Україна може не лише втратити відносини з МВФ, а і повністю позбутися іміджу надійного міжнародного партнера. Про це він заявив у коментарі 24 каналу.
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"Україна як позичальник, як держава, яка співпрацює з МВФ, щоразу демонструвала передбачуваність, дотримувалася або намагалася дотримуватися своїх зобов'язань. У випадку коли не демонструється намагання дотримуватися попередніх зобов'язань, коли вносяться зміни без погодження з кредитором – це руйнує відносини. А як ми знаємо, реформа НАБУ була однією з підзадач попередньої програми МВФ з Україною", – пояснив банкір.
Відкладання закону про банкрутство банків, НАБУ – це все сигнали про те, що Україна втрачає відносини з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інститутами, втрачає імідж солідного надійного партнера,
– наголосив Лавренчук.
Він додав, що репутація позичальника – це дуже тонкий момент, і втратити її – небезпечно.
"І ми зараз, мені здається, створюємо дуже великий ризик втрати такої репутації", – підсумував банкір.
Що відомо про ймовірну відставку Ситника
- Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах. Це може дозволити відправити у відставку Артема Ситника через порушення, пов'язане з корупцією.
- Щодо голови НАБУ є судове рішення, у якому суд визнав його корупціонером через відпочинок у готелі в Рівненській області. За готель заплатив не сам Ситник, а чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі. Ситника оштрафували на 3 тисячі 400 гривень. Суть адмінпорушення полягає у тому, що Ситник мав вказати це у декларації як подарунок, але не зробив цього.
- Правова колізія у тому, що правопорушення скоєне у 2017 – 2019 роках. Відтак законопроєкт фактично пропонує звільнити Артема Ситника заднім числом, а це напряму суперечить Конституції України.
- МВФ надіслав Офісу Зеленського офіційного листа: зачепите незалежність НАБУ - нової програми не буде.
- Ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка в коментарі 24 каналу заявив, що знає про низку ініціатив, якими хочуть зруйнувати НАБУ. А голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін пояснив 24 каналу, що олігарх Ігор Коломойський знайшов інший спосіб зруйнувати співпрацю з МВФ – ліквідувавши незалежне НАБУ, яке було умовою програми. "В "антиколомойському" законопроєкті він вже програв, а тому знайшов інший спосіб, як поховати співпрацю з МВФ", – сказав антикорупціонер.