Україна втрачає імідж надійного міжнародного партнера, – банкір про наслідки війни проти НАБУ

Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах, завдяки якому, фактично, можуть відправити у відставку директора НАБУ Артема Ситника. МВФ вже написав до ОП листа з посилом: зачепите незалежність НАБУ – нової програми не буде.

На думку банкіра Володимира Лавренчука, такими діями Україна може не лише втратити відносини з МВФ, а і повністю позбутися іміджу надійного міжнародного партнера. Про це він заявив у коментарі 24 каналу.

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"Україна як позичальник, як держава, яка співпрацює з МВФ, щоразу демонструвала передбачуваність, дотримувалася або намагалася дотримуватися своїх зобов'язань. У випадку коли не демонструється намагання дотримуватися попередніх зобов'язань, коли вносяться зміни без погодження з кредитором – це руйнує відносини. А як ми знаємо, реформа НАБУ була однією з підзадач попередньої програми МВФ з Україною", – пояснив банкір.

Відкладання закону про банкрутство банків, НАБУ – це все сигнали про те, що Україна втрачає відносини з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інститутами, втрачає імідж солідного надійного партнера,

– наголосив Лавренчук.

Він додав, що репутація позичальника – це дуже тонкий момент, і втратити її – небезпечно.

"І ми зараз, мені здається, створюємо дуже великий ризик втрати такої репутації", – підсумував банкір.

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