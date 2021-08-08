За кілограм рожевих помідорів, наприклад, доведеться заплатити 15 гривень, а червоних – 13. Покупці здешевлення відчули, тож сподіваються, що й восени такі ціни збережуться.

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Подешевшала, до речі, й картопля. Проте, за словами продавців, до вересня ціна на неї може зрости. Ціни на цибулю, як і на моркву, наразі тримаються на одному рівні.

Фахівці підтвердили, що у липні "борщовий набір" обходився дешевше, ніж ще навесні. Середня вартість на 5 осіб сягала близько 70 гривень, а станом на 1 серпня – й взагалі 66,74.

Чому в Україні дешевшають овочі

"Ми закрили минулий маркетинговий рік по овочах й розпочинаємо новий. На початку нового року ці овочі, як правило, дешевшають", – пояснив професор Дмитро Шиян.

Це так званий борщовий цикл. Він має чітку сезонність – 12 місяців. Тобто пік його припадає на квітень – травень. А мінімум – на осінь,

– додав він

Як змінювалися ціни на борщовий набір

Хоча у 2021 році каструля борщу і є на 8 – 10% дорожчою, ніж торік, але все одно не найдорожчою за останні 5 років. Найбільше платили за такий набір на початку 2019 року. Тоді його вартість перевищувала 80 гривень. Цьогоріч у травні, на який припав пік відповідного циклу, мовилося лише про 77 гривень..



Динаміка цін на "борщовий набір в Україні" / Діаграма з сайту "​Мінфін"

Ціна на м'ясо не зміниться

Найдорожчою складовою борщу залишається м'ясо – не варто чекати його здешевлення ні зараз, ні восени, переконані експерти та підприємці. Найдорожчим є борщ зі свининою. Адже кілограм ребер коштує приблизно 100 гривень. Водночас на овочі у каструлі борщу припадає лише 22 гривні.

Втім, у продавця овочів Миколи з Харкова є своя хитрість, як трішки зекономити. У його родині готують пісний борщ – з рибою. Для цієї страви підійдуть звичайні консервовані бички в томаті.