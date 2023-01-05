Біженка в березні переїхала з України разом зі своїми п'ятьма дітьми до Польщі. За даними слідства, жінка ще в Україні знущалася з дітей, це вона продовжила робити й у Польщі.

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Як жінка катувала дітлахів

За інформацією слідства, українка знущалась зі своїх прийомних дітей. Вона виривала їм волосся, а також била – кулаком, рукою, ременем, товкачем, сковорідкою чи гілкою. Підозрювана також запихала до рота пелюшки, забруднені сечею та калом, змушувала дітей їсти собачі фекалії.

Через те, що божевільна матір не годувала дітей, 5-річна дівчинка зараз важить лише 12 кілограмів, а 9-річний хлопчик не може їсти, поки йому це не дозволить мати.

Ба більше, українка давала дітям таблетки, гриби та невстановлені речовини. Як наслідок, у них паморочилося в голові, вони засинали, не могли рухати кінцівками та відкривати очі. Також жінка заробляла на дітях, дозволяючи педофілам ґвалтувати їх.

Жінка свою провину визнала лише частково. Вона заявила, що дійсно інколи нібито могла вдарити своїх дітей через стрес. Інших звинувачень вона не визнала. Проте експерт-психолог встановив, що діти не брешуть.

3 січня суд продовжив ув'язнення жінки до 3 місяців. Наразі триває розслідування.

Українка у Польщі кинулась під авто

У Варшаві за секунди до трагедії врятували 42-річну українку. Вона кинулась під колеса автомобіля після того, як дізналась, що росіяни вбили в Україні її 20-річну доньку.

Поліцейські розповіли, що це виглядало так, ніби людина хотіла кинутися під колеса автомобілів. Патрульні увімкнули маяки, зупинили рух і підійшли до жінки, щоб допомогти. Проте вона була у шоковому стані, постійно виривалась та кричала.

Жінка переконувала, що тепер їй немає сенсу жити. Наразі її госпіталізували до лікарні, вона перебуває під наглядом медиків.