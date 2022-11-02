Поки ЗСУ ліквідовують ворогів на фронті, частина наших громадян може знайти прихисток в Польщі, хоча часто ризикують потрапити в небезпеку. Наша 36-річна землячка з трьома дітьми мала з Перемишля прибути потягом у Варшаву, однак ледь не загубила своїх дітей.

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Чому українка змушена була бігти за потягом

Як повідомляють польські медіа з посиланням на поліцію, на одній зі зупинок українка на мить вийшла на перон, не взявши з собою ані документів, ані телефону. Відомо, що у нашої землячки в потягу залишились три дитини, віком – 5, 7 і 10 років. Раптово потяг рушив з місця, тоді жінка почала бігти за ним, намагаючись насамперед повернутись до дітей.

Пресофіцер поліції польського міста Скаржисько-Каменне Ярослав Гвуздзь прокоментував ситуацію.

Далі поїзд вирушив до Радома, згідно з розкладом, оминаючи станцію Скаржисько-Каменна. Зневірена мати бігла коліями за поїздом, – сказав Гвуздзь.

Загалом українка пробігла майже 3 кілометри, допоки на місце не приїхала поліція. По приїзду силовиків жінка не змогла заспокоїтися, перестати нервувати, відповісти на питання та врешті-решт пояснити поліції, що вона робить на коліях.

Правоохоронці швидко вийшли на контакт зі співробітниками охорони колій і дізналися, що потяг має зупинитися в місті Радом. Працівники залізниці опікувалися дітьми в потягу їм навіть дали можливість поговорити з матір'ю телефоном. Нашу громадянку довезли до залізничної станції в Радомі, де вона зустріла своїх дітей.

Українських дітей у Польщі перевірятимуть

Нагадаємо, у Польщі перевірятимуть, чи діти з України ходять до їхніх шкіл. Наразі близько 200 тисяч дітей з України навчається у школах сусідньої держави, тому країна стежитиме, чи наші малі земляки сумлінно гризуть граніт науки.

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