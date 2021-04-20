Справа про вимагання частки в найбільшій газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування" "Слугою народу" Олегом Семінського може дійти до Лондонського суду і загрожує зачепити політичну еліту країни.

Оскільки до спроби вимагання акцій компанії нардеп від панівної партії поряд з криміналітетом втягнув і влада, пише "РБК-Україна" в матеріалі "Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за" Нафтогазвидобування ".

За даними ЗМІ, в березні 2021 року Семінський, використовуючи партійні зв'язку, зробив низку спроб незаконного впливу на правоохоронну систему і суди. Крім того, провів зустріч з президентом на тему "Нафтогазвидобування".

"Якщо факти політичного втручання в кримінальну справу на найвищому рівні, відвертого зловживання правосуддям і вимагання під прикриттям депутатського мандата підтвердяться, тоді цією справою вже в осяжній перспективі будуть займатися не українські суди, а, наприклад, Високий суд Лондона. Подібна можливість передбачена акціонерним угодою "Нафтогазвидобування", – мовиться у публікації.

Минулого тижня "Цензор.нет" опублікував розшифровки розмови ексдиректора "Нафтогазвидобування", а нині нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого ЗМІ також називають "авторитетним в певних колах людиною".

На ній співрозмовники в довірчій манері обговорюють плани щодо перерозподілу часток в "Нафтогазвидобування", участь в них відомих політиків і кримінальних авторитетів, а Семінський хвалиться своїм мандатом і причетністю до команди чинної влади.

Нагадаємо, Мельник є підозрюваним у справі про викрадення Семінського у 2012 році, яке тягнеться досі. Раніше Семінський сам публічно називав Мельника "ватажком банди", яка організувала викрадення, а потім цілих три роки тримала його в жахливих умовах. При цьому підозра в замовленні злочину вручено екс-міністру транспорту, засновнику "Нафтогазвидобування" Миколі Рудьковському, сім'я якого володіє 25% компанії.