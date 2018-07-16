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Телеканал новин 24 Новини Медицина

Український ринок діагностичних медичних препаратів заполонений підробками, – розслідування

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Медичні препарати
Медичні препарати / 5.ua

Українські лікарні та діагностичні центри закуповують підроблені діагностичні тест-системи, які не відповідають вимогам і не мають сертифікатів.

Це несе загрозу життю і здоров'ю людей через некоректну діагностику і подальше неправильне лікування. Про це розповіли журналісти в програмі розслідувань "Стоп корупції" на 5 телеканалі.

За їхніми відомостями, підроблені діагностичні препарати заполонили ринок через появу компанії-клона, яка випускає і продає медичні тест-системи без сертифікатів відповідності. Їх виробництвом і збутом під маркою "Vitro-Test" займається компанія "Рамінтек ЛТД" – нещодавно створена компанія-клон, якою володіє і керує Олександр Мурга. Він – колишній бізнес-партнер і директор компанії "ІПК" Рамінтек", яку багато років тому заснували вчені-медики Ігор Ніколаєнко і його дружина Галина Раєвська.

"Нашою основною метою був вихід на європейський ринок. Для цього нам потрібні були всі сертифікати, в тому числі міжнародні", – розповів Ігор Ніколаєнко журналістам. Завдяки сертифікації та високій якості продукції, що випускається компанією "ІПК "Рамінтек", діагностичні препарати "Vitrotest" за кілька років витіснили з українського ринку зарубіжні аналоги. Згодом продукція пройшла сертифікацію в Європейському Союзі, почалися експортні поставки через європейську компанію-дистриб'ютора.

Сьогодні це все в минулому: Ігор Ніколаєнко і Галина Раєвська позбулися бізнесу, виробниче обладнання компанії "ІПК "Рамінтек" контролює її колишній директор Олександр Мурга, а його нова компанія-клон "Рамінтек ЛТД" заполонила український ринок діагностичних препаратів підробками-клонами без сертифікатів під схожою маркою – "Vitro-Test".

Схема "отжима" бизнеса одним из партнеров типична для Украины, рассказал

Схема "віджиму" бізнесу одним з партнерів типова для України, розповіли журналісти програми "Стоп Корупція": працювавший раніше слідчим Голосіївського райвідділу міліції в Києві директор і співзасновник компанії "ІПК "Рамінтек" Олександр Мурга реєструє компанію-клон "Рамінтек ЛТД", де він – одноосібний засновник; вносить до статутного фонду компанії тисячу гривень і переоформляє договір оренди виробничих приміщень з "ІПК "Рамінтек" на свою "Рамінтек ЛТД"; захоплює виробниче обладнання, збиваючи з нього або пошкоджуючи ідентифікатори – заводські позначення та ідентифікаційні номери, щоб обладнання неможливо було ідентифікувати; загарбники навіть переклеїли етикетки на раніше випущених партіях продукції; після цього Мурга оформляє на свою компанію "Рамінтек ЛТД" нову торгову марку "Vitro-Test" замість "Vitrotest" і починає продавати свій фальсифікат, який створює реальну загрозу для життя і здоров'я людей. Кваліфікація слідчого райвідділу міліції не допомогла Мурзі зберегти належну якість високотехнологічної медичної продукції – вона не пройшла сертифікацію. А компанія, яка "намалювала" діагностичним препаратам "Vitro-Test" сертифікати відповідності, через численні аналогічні порушення втратила статус центру сертифікації. Це був гучний скандал, а на фальсифікаторів документів завели кримінальні справи.

"Якщо тест-система неякісна – тоді і лікування буде неякісним. У пацієнта можуть не визначити захворювання, або визначити його невірно. Людину лікуватимуть даремно, а при неадекватному лікуванні його здоров'я буде погіршуватися", – пояснила наслідки застосування діагностичних підробок фахівець-біолог Тетяна Касьяненко.

Більшість великих приватних лабораторій і клінік відмовилися від закупівель несертифікованих діагностичних препаратів "Vitro-Test", і перейшли на аналоги російського виробництва. Але Міністерство охорони здоров'я не бачить або не помічає підробок: державна система охорони здоров'я – це лікарні і навіть військові госпіталі – продовжують робити складні аналізи за допомогою підроблених тест-систем з анульованими сертифікатами відповідності.

"За даними онлайнової системи державних тендерних закупівель Prozorro, лабораторії та лікарні України протягом року продовжують закуповувати фальсифікат, існуючий по фейковий документам", – повідомили в своєму розслідуванні журналісти телепроекту "Стоп Корупція" на 5 каналі.

 

Теги: Медицина Розслідування ЗМІ Ліки
Джерело: 24 Канал
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