Українську зірку Playboy затримали в Москві за проституцію: їй загрожує депортація

В одному з елітних готелів Москви затримали українську модель Віталію Галлямову, володарку титулу "Красуня місяця" за версією журналу Playboy.

Дівчину викрили в заняттях проституцією, за що тепер їй загрожує депортація з Росії. Сама Віталія зізналася, що змушена торгувати любов'ю через важкі обставини в житті.

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За словами моделі, її успішна кар'єра різко завершилася, так як зараз в цій індустрії дуже висока конкуренція. Вона розлучилася зі своїм коханим, який був вельми забезпеченою людиною, і змушена виховувати самостійно двох маленьких дітей.



Віталія Галлямова

Потреба в коштах, а також звичка "жити на широку ногу" змусили Віталію стати елітною плутаною і надавати забезпеченим чоловікам послуги інтимного характеру за гроші. Дівчина отримувала за годину близько 20 тисяч російських рублів (майже 9 тисяч гривень).



Віталія з донькою

За заняттям сексом її спіймали громадські працівники, які і звернулися в правоохоронні органи. Тепер Галлямова буде змушена виплатити штраф, а також їй загрожує депортація з РФ з подальшою забороною на в'їзд до країни терміном на 5 років.