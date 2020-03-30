Українець помер у Португалії після побиття інспекторами міграційної служби, – ЗМІ

Інспектори міграційної служби Португалії могли вбити громадянина України, який в їхню країну приїхав на заробітки. У разі доведення їхньої вини їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

Де та чому могло статися вбивство

Про інцидент повідомив у фейсбуці голова спілки українців у Португалії Павло Садоха. За його словами, українцеві в аеропорту португальської столиці Лісабона відмовили у в’їзді до Португалії. Причини такого кроку – поки незрозумілі.

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Далі чоловік попросив пояснити ситуацію, алей йому надягнули наручники та проти нього застосували фізичну силу. У наручниках його залишили одного в кімнаті, де з ним стався приступ епілепсії. У результаті цього українець помер.

Також Садоха від імені Спілки українців висловив співчуття родині загиблого та засудив злочинні дії працівників служби міграції.

Деталі злочину

Про смерть українця повідомив і місцевий телеканал tvi 24. За даними журналістів, померлий прибув із Туреччини. А співробітники міграціної служби Португалії подумали, що чоловік повернеться назад до Туреччини, не взявши до уваги їхнє зауваження щодо заборони в’їзду до Португалії.

Тому його відвели до кімнати медичної допомоги в аеропорту. Зауважимо, що в цьому приміщенні немає камер спостереження. Зрештою там українця замучили та побили. Били його до смерті, зокрема, використовуючи ноги, коли українець протистояти не міг. Коли ж загиблому стало погано, вони одягли на нього наручники та поклали на живіт.

Крім того, після того, як українець переніс приступ епілепсії, його разом із перекладачем відвезли до лікарні. Згідно з медичним висновком, чоловік був свідомим і говорив. Згодом вони повернулися до аеропорту. Тут у кімнаті медичної допомоги і сталося вбивство.Після цього інспектори намагалися приховати факти та не викликали поліцію. Правоохоронцям про смерть українці повідомили лише під час розтину його тіла, який проходив у Лісабонському інституті правової медицини.

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Реакція посольства України в Португалії

В українському диппредставництві кажуть, що вони відреагували на інформацію, викладену в сюжеті tvi 24. Так, дипломати звернулися до Міністерства закордонних справ Португалії вербальною нотою.

У документі українське посольство попросило посприяти проведенню об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого розслідування цієї справи.