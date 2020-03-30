13:09
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Украинец умер в Португалии после избиения инспекторами миграционной службы, – СМИ

      - Читати новину українською
      Что известно о смерти украинца в аэропорту Лиссабона / País - NotÃcias ao Minuto

      Инспекторы миграционной службы Португалии могли убить гражданина Украины, который в их страну приехал на заработки. В случае доказательства их вины, им грозит до 25 лет лишения свободы.

      Как произошло убийство

      Об инциденте сообщил в Фейсбуке председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха. По его словам, украинцу в аэропорту португальской столицы Лиссабона отказали во въезде в Португалию. Причины такого шага – пока непонятны.

      Еще один громкий инцидент Умерла украинка, которую работодатель бросил на улице с инсультом в Польше

      Далее мужчина попросил объяснить ситуацию, но ему надели наручники и против него применили физическую силу. В наручниках его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии. В результате этого украинец умер.

      Также Садоха от имени Союза украинцев выразил соболезнования семье погибшего и осудил преступные действия сотрудников службы миграции.

      Детали преступления

      О смерти украинца сообщил и местный телеканал tvi 24. По данным журналистов, умерший прибыл из Турции. А сотрудники миграцинои службы Португалии подумали, что мужчина вернется обратно в Турцию, не приняв во внимание их замечания о запрете въезда в Португалию.

      Поэтому его отвели в комнату медицинской помощи в аэропорту. Заметим, что в этом помещении нет камер наблюдения. В конце концов там украинца замучили и избили. Били его до смерти, в частности, используя ноги, когда украинец не сопротивлялся. Когда же погибшему стало плохо, они надели на него наручники и положили на живот.

      Кроме того, после того, как украинец перенес приступ эпилепсии, его вместе с переводчиком отвезли в больницу. Согласно медицинскому заключению, мужчина был в сознании и говорил. Впоследствии они вернулись в аэропорт. Здесь в комнате медицинской помощи и произошло убийство. После этого инспекторы пытались скрыть факты и не вызывали полицию. Правоохранителям о смерти украинца сообщили только при вскрытии его тела, которое проходило в Лиссабонском институте правовой медицины.

      Интересно За убийством грузинского военного в Германии стоит ФСБ, – Bellingcat

      Реакция посольства Украины в Португалии

      В украинском диппредставительстве говорят, что они отреагировали на информацию, изложенную в сюжете tvi 24. Так, дипломаты обратились в Министерство иностранных дел Португалии с вербальной нотой.

      В документе украинское посольство попросило помочь в проведении объективного, беспристрастного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования этого дела.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Заробитчане Убийство Криминальные новости Жертвы Португалия
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 08:30 Главные новости 29 марта: отставки Емца и Уманского, скандал с братом Ермака
      Головні новини 4704
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 123261
      сегодня , 12:12 Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работу
      Статті 10330
      сегодня , 09:25 Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег
      Новини України 4588
      сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
      Лікування 141325
      сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 88663
      сегодня , 07:41 Интервью Гончарука: почему согласился на отставку и как это повлияло на инвесторов и МВФ
      Перехресний допит 4292
      сегодня , 10:13 Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
      Новини України 10281
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украина против коронавируса и зомби, или Вечный вирусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      29 марта , 22:56 Илья Емец может уйти с поста главы Минздрава: что о нем известно
      Анастасія Лукашевська
      Залиште відгук