Украинец умер в Португалии после избиения инспекторами миграционной службы, – СМИ

Инспекторы миграционной службы Португалии могли убить гражданина Украины, который в их страну приехал на заработки. В случае доказательства их вины, им грозит до 25 лет лишения свободы.

Как произошло убийство

Об инциденте сообщил в Фейсбуке председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха. По его словам, украинцу в аэропорту португальской столицы Лиссабона отказали во въезде в Португалию. Причины такого шага – пока непонятны.

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Далее мужчина попросил объяснить ситуацию, но ему надели наручники и против него применили физическую силу. В наручниках его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии. В результате этого украинец умер.

Также Садоха от имени Союза украинцев выразил соболезнования семье погибшего и осудил преступные действия сотрудников службы миграции.

Детали преступления

О смерти украинца сообщил и местный телеканал tvi 24. По данным журналистов, умерший прибыл из Турции. А сотрудники миграцинои службы Португалии подумали, что мужчина вернется обратно в Турцию, не приняв во внимание их замечания о запрете въезда в Португалию.

Поэтому его отвели в комнату медицинской помощи в аэропорту. Заметим, что в этом помещении нет камер наблюдения. В конце концов там украинца замучили и избили. Били его до смерти, в частности, используя ноги, когда украинец не сопротивлялся. Когда же погибшему стало плохо, они надели на него наручники и положили на живот.

Кроме того, после того, как украинец перенес приступ эпилепсии, его вместе с переводчиком отвезли в больницу. Согласно медицинскому заключению, мужчина был в сознании и говорил. Впоследствии они вернулись в аэропорт. Здесь в комнате медицинской помощи и произошло убийство. После этого инспекторы пытались скрыть факты и не вызывали полицию. Правоохранителям о смерти украинца сообщили только при вскрытии его тела, которое проходило в Лиссабонском институте правовой медицины.

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Реакция посольства Украины в Португалии

В украинском диппредставительстве говорят, что они отреагировали на информацию, изложенную в сюжете tvi 24. Так, дипломаты обратились в Министерство иностранных дел Португалии с вербальной нотой.

В документе украинское посольство попросило помочь в проведении объективного, беспристрастного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования этого дела.