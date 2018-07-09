"Укрпошта" потішила приємними новинами користувачів iPhone

Український державний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" запустив власний мобільний додаток для операційної системи iOS, яку розробила компанія Apple. Відтак, користувачі iPhone'ів прямо у своєму смартфоні отримали доступ до численних сервісів, що стосуються поштових доставки та відправлень.

Про це компанія заявила на своєму офіційному сайті.

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Як підкреслюється, бета-версію мобільного додатку "Укрпошта" презентувала ще 12 квітня, однак він був доступним лише для операційної системи Android.

До сьогоднішнього дня цю мобільну програму встигли випробувати понад 20 тисяч осіб, а загалом майже 1,5 тисяч клієнтів оператора користуються цим застосунком щодня.

Створенням мобільного додатку займалася команда "Укрпошти" та партнер із діджиталізації маркетингу – IT-компанія D2.



"Укрпошта" запустила мобільний додаток для іPhone

Що пропонує мобільний додаток від "Укрпошти":

– розрахунок вартості доставки по Україні або за кордон (калькулятор побудовано таким чином, що можна порівняти вартість і терміни пересилання різних видів доставки та обрати найзручніший варіант);

– оформлення відправлення;

– стеження за відправленнями;

– push-сповіщення про зміну статусу в реальному часі;

– адреси відділень "Укрпошти";

– список всіх індексів в Україні;

– переказ грошей як між картками, так і з картки у відділення "Укрпошти";

– послуга "З картки додому" – переказ грошей у будь-який населений пункт України;

– створення власної поштової марки.



Функції мобільного додатку від "Укрпошти"

"Ми прислухались до побажань, отриманих під час тестування бета-версії для операційної системи Android, тож завдяки зміненій архітектурі, застосунок буде значно менше важити для обох операційних систем. Це важливо для користувачів, адже вони намагаються тримати всі корисні сервіси під рукою, і не перезавантажувати пам’ять смартфону. Окрім того дизайн застосунку був адаптовано до звичного для iOS вигляду", – розповів Володимир Дем’яненко, CEO компанії D2.

Залежно від операційної системи вашого пристрою додаток від "Укрпошти" можна завантажити як на Apple Store, так і на Google Play.

До слова, власний мобільний додаток нещодавно презентувало МВС України. Завдяки програмі, зокрема, можна оцінити роботу поліції України.