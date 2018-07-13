В Ірані жорстоко покарали чоловіка за випитий алкоголь 10 років тому

В Ірані публічно покарали чоловіка батогом через розпивання алкоголю під час весільної церемонії. Як стало відомо, весілля відбулося більше 10 років тому у місті Кашмар на сході країни.

Про це повідомляють іранські ЗМІ.

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На кадрах, які зявилися в мережі, видно що чоловіка прив’язали до дерева в парку, удари батогом йому наносила людина у балаклаві.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вже заявила, що публічне шмагання батогом в Кашмарі – "черговий жахливий приклад того, як іранська влада ігнорує базові права людини".

Як повідомляють правозахисники, деяких журналістів також засуджують до публічного шмагання батогом через результати їхньої роботи.

Нагадаємо, Іраном прокотилась хвиля поліцейських рейдів. Їх жертвами стали не злочинці-рецидивісти, а красиві та життєрадісні дівчата-підлітки.