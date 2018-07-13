22:48
13 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 18°C
  • субота
    23°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
  • понеділок
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що південноафриканські бури забули у Царстві Пині. "Імпортозаміщєніє" слів
Вєсті Кремля
22:44, сьогодні
Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
Вєсті.UA
21:44, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

В Ірані жорстоко покарали чоловіка за випитий алкоголь 10 років тому

487 Читать новость на русском
Покарання батогом
Покарання батогом / yjc.ir

В Ірані публічно покарали чоловіка батогом через розпивання алкоголю під час весільної церемонії. Як стало відомо, весілля відбулося більше 10 років тому у місті Кашмар на сході країни.

Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Читайте також: Іранку засудили на 20 років за зняту хустку

На кадрах, які зявилися в мережі, видно що чоловіка прив’язали до дерева в парку, удари батогом йому наносила людина у балаклаві.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вже заявила, що публічне шмагання батогом в Кашмарі – "черговий жахливий приклад того, як іранська влада ігнорує базові права людини".

Як повідомляють правозахисники, деяких журналістів також засуджують до публічного шмагання батогом через результати їхньої роботи.

Нагадаємо, Іраном прокотилась хвиля поліцейських рейдів. Їх жертвами стали не злочинці-рецидивісти, а красиві та життєрадісні дівчата-підлітки.

Теги: Іран Алкоголь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
12 липня, 19:00 5 міст України, де найкраще живеться любителям пива
1818
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Ми завершуємо проведення АТО, – Полторак назвав дату
 23 квітня , 10:53
Фотофакт: У селі на Черкащині з'явилось дерево, від якого можна заряджати гаджети
 16 січня , 00:25
У Києві хлібовоз провалився під асфальт: фото
 10 лютого , 12:14
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук