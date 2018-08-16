В Одесі затримали підполковника за спробу пронести наркотики в СІЗО

До режимної зони Одеського слідчого ізолятора підполковник внутрішньої служби планував пронести велику партію наркотиків.

Про це інформував 368.media. Читайте також: У Львові повідомили про замінування чотирьох фітнес-клубів Дії підполковника повідомив в. о. начальника адміністрації кримінально-виконавчої служби Володимир Мелюхов.

Знайдена партія наркотиків

Відомо, що його затримали вранці, у четвер, 16 серпня. Офіцер намагався понести партію наркотичних речовин у СІЗО, розташований Люстдорфській дорозі, 11.

Мабуть, розраховував на те, що він самий кмітливий. Але оперативні працівники Одеської установи виконання покарань виявилися кмітливішими,

– наголосив Мелюхов.

Затриманому офіцеру ще не пред’явили повідомлення про підозру.



Затриманий підполковник