В Одесі затримали підполковника за спробу пронести наркотики в СІЗО
До режимної зони Одеського слідчого ізолятора підполковник внутрішньої служби планував пронести велику партію наркотиків.
Про це інформував 368.media.
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Дії підполковника повідомив в. о. начальника адміністрації кримінально-виконавчої служби Володимир Мелюхов.
Знайдена партія наркотиків
Відомо, що його затримали вранці, у четвер, 16 серпня. Офіцер намагався понести партію наркотичних речовин у СІЗО, розташований Люстдорфській дорозі, 11.
Мабуть, розраховував на те, що він самий кмітливий. Але оперативні працівники Одеської установи виконання покарань виявилися кмітливішими,
– наголосив Мелюхов.
Затриманому офіцеру ще не пред’явили повідомлення про підозру.
Затриманий підполковник