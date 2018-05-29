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В окупантів почалися проблеми через наявність Кримського моста

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Через Кримський міст в окупантів почалися проблеми
Через Кримський міст в окупантів почалися проблеми / most.life

В окупантів вже виникли проблеми через Керченський міст в анексованому Криму, наявність якого дуже негативно позначається на торговельному судноплавстві.

Про це розповів представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін в інтерв'ю "Обозревателю". 

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"Росіяни чомусь думають, що хтось хоче знищити цей міст, але будь-яка розумна людина, яка знає технічні характеристики об'єктів і не дивиться телебачення, прекрасно знає, що будь-яка аварія, будь-який інцидент з будь-яким торговим судном, яке йде Керченською протокою – а там щодня проходять десятки суден – може призвести до незворотних наслідків для цього моста. Тому росіяни вживають заходів" – розповів чиновник.

За словами представника українського президента, росіяни, з порушеннями норм морського права, перевіряють усі судна, які йдуть з українських портів. Окрім того, в в останні дні окупанти роблять перевірки на відстані 8-10 кілометрів від узбережжя материкової України.

"Такими перевірками вони вбивають двох зайців. З одного боку, проводять "антитерористичну роботу", а з іншого, намагаються знищити торговельне судноплавство на Маріуполь і Бердянськ, надати відповідні фрахти власним портам Азова і чинити економічний тиск на материкову Україну, фактично знищуючи наш експорт і впливаючи на наш бюджет", – наголосив Бабін.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.

Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Кримський міст Водний транспорт Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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