В Україні піднімуть вартість оформлення біометричних паспортів: ціни
З 1 липня 2019 року підніметься ціна на оформлення закордонного біометричного паспорту та внутрішньої ID-картки. Нововведення мають поповнити місцеві бюджети на 200 мільйонів гривень.
Відповідні зміни були ухвалені Кабінетом Міністрів 24 квітня. Ціна на закордонні біометричні документи не підіймалась з 2016 року, повідомили у прес-службі держпідприємства "Документ".
Читайте також: Де, як і за скільки можна відновити втрачений паспорт
Нова вартість оформлення біометричних паспортів до 20 робочих днів:
- ID-картка — 345 гривень (раніше – 279 гривень)
- закордонний паспорт – 682 гривень (раніше – 557 гривень 32 копійки)
Нова вартість оформлення біометричних паспортів до 10 робочих днів:
- ID-картка — 471 гривня (раніше – 366 гривень)
- закордонний паспорт – 1034 гривні (раніше – 810 гривень 32 копійки)
Важливо! Державне підприємство "Документ" призупинило роботу з 27 квітня по 2 травня. У цей період усі центри "Паспортного сервісу" не оформлюють і не видають біометричні документи.
За цей час українці не можуть оформити або отримати такі документи:
- Закордонний паспорт;
- ID-карта;
- Вид на тимчасове та постійне проживання.
Проте, вже з 8:00 2 травня усі центри відновлять свою роботу.
Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.