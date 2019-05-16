Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії

Святослав Вакарчук оголосив про свою участь у парламентських виборах України на чолі партії "Голос". Хто увійшов до нової політсили і які шанси на перемогу, – в матеріалі 24 каналу.

Друга спроба

Вакарчук під час презентації своєї партії "Голос" пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Він згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правил гри в українській політиці та відхід від старої системи.

Читайте також: Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"

Фахівці зауважують: партія Вакарчука "Голос" може подолати п’ятивідсотковий бар’єр і пройти до парламенту на осінніх виборах. Але питання, чи готові українці подарувати співаку другий шанс. Вакарчук проігнорував суспільний запит на нові обличчя на президентських виборах і фактично підтримав Порошенка. Цим, зазначає голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній, скористався Зеленський.

На президентських виборах Вакарчук не зважився піти в напрямку народних очікувань. І сфокусував настрої очікування нового на Зеленському. Розгромна для Порошенка перемога Зеленського – результат вагань Вакарчука,

– переконаний Олесь Доній.



Вакарчук не пішов на вибори президента і цим скористався Зеленський?

Тому, за словами політолога, позитив для нової партії Вакарчука – суспільство готове до "неполітичних політиків". Мінус – коли потрібно було ризикнути на виборах президента, Вакарчук пропустив велику можливість.

Читайте також: Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо

Директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна говорить: минулого року на питання: чи потрібні нові політичні лідери, 8% респондентів називали Вакарчука. Зеленського – 6%. Мураєва 4%. Тобто сподівання на Вакарчука були високі.

Політолог Андрій Вігірінський переконаний, що 8-9 місяців тому Вакарчука мав рейтинги, які дозволяли йому вийти до другого туру разом із Зеленським. За його словами, частина виборців у Центральній та Західній Україні віддала б перевагу Вакарчуку, а не Порошенку.

Як політичний проект "Вакарчук" може говорити про докорінні зміни в країні, якщо за фактом підтримував діючого президента Порошенка? Як Вакарчук може говорити про проблеми корупції, якщо підтримував та особисто комунікував з людиною, яка цю ж корупцію в очах виборців і уособлювала?

– наголошує Андрій Вігірінський.

Які умови для перемоги?

На думку Ірини Бекешкіної, для успіху Вакарчука потрібно дві умови.

Зараз у Вакарчука і його умовної партії рейтинги близько 2%. Партія може подолати п’ятивідсотковий виборчий бар’єр. Але це залежить, чи в його команді будуть відомі і авторитетні люди. По-друге, чи будуть максимальні можливості з’являтися в ЗМІ. Але він не набере надто багато голосів,

– вважає Ірина Бекешкіна.

До команди Вакарчука увійшли умовно нові "неполітичні політики". Як зазначає Олесь Доній, всі п’ятеро свідомо підібрані – не депутати, з невеликим політичним бекграундом.

Юлія Клименко – заступниця міністра економіки;

Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine ;

Соломія Анатоліївна Бобровська – українська діячка, виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації;

Юрій Соколов – заслужений лікар України;

Андрій Шараскін ("Богема") – кіборг, захисник Донецького аеропорту.

Вакарчук оголосив, що йде з партією на парламентські вибори: відео

Але, на переконання експерта, цього мало. Шанси Вакарчука залежать і від того, чи виникнуть на виборах ще цікаві і яскраві політпроекти, чи оновляться вже існуючі? Чи зможе співак залучити інших союзників і створити ширшу коаліцію?

Вакарчук замахується на 5 % чи більше? Якщо на 5%, то може отримати 4,5%. Для більшого результату потрібно створювати коаліцію, як свого часу зробив Ющенко, який фактично очолив все націонал-демократичне середовище. У Вакарчука гарні стартові можливості. Кращі, ніж у багатьох лідерів партії. Але це не гарантія подолання прохідного бар’єру,

– наголошує Доній.

Крім того, додає фахівець, успіх залежить від того, чи зможе Вакарчук створити свій міф. Якщо нові обличчя, то це вже конкуренція із Зеленським. Тоді в чому відмінність? Назва партії не так важлива. Люди реагують на міфи.

Читайте також: Чи впорається Зеленський з керуванням країною – стане зрозуміло через рік, – соцопитування

"Чи зможе Вакарчук розширити своє електоральне поле, як технологічно, без заяв, це зробив Зеленський, якого підтримали і україно-культурне і російсько-культурне поля? Чи спрацює така технологія вдруге? Питання з основним міфом. Вакарчуку треба переконати, чим він відрізняється", – підкреслює експерт.

З ким конкуруватиме Вакарчук?

Політпроект Вакарчука, на думку політологів і соціологів, відтягне електорат у Порошенка, частково побореться за фан-клуб Зеленського. Зокрема, за словами заступника директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайла Міщенка, партії Вакарчука і Зеленського орієнтовані на молодіжний електорат. Порошенко, говорить експерт, на президентських виборах орієнтувався на виборців західного регіону. Вакарчук теж може сподіватися на значну підтримку на Заході.

Олесь Доній уточнює: в першу чергу, Вакарчук вступає в конкуренцію з Порошенком. Співак виступає на україно-культурному полі. Умовно праве, ультраправе середовище монополізував Порошенко на президентських виборах. Вакарчук забиратиме голоси тих, хто в першому турі голосував не за Порошенка, але в другому підтримав діючого президента.



Вакарчук забиратиме голоси Порошенка і Зеленського

За словами Ірини Бекешкіної, потенційний електорат партії Вакарчука – Захід і Центр України. Те, що в Порошенка і Тимошенко міг забрати Вакарчук, – молодіжний електорат, уже забрав Зеленський. Тому Вакарчук може відібрати голоси, в основному, в "Слуги народу" Зеленського, якого підтримали не лише на Сході, але й на Заході і Центрі.

Хоча, наголошує Андрій Вігірінський, залишиться питання: чи особлива Вакарчука думка так і залишиться незрозумілою та нереалізованою, чи стане конструктивною.

У період, коли був суспільний запит на зміни і люди готові були делегувати Вакарчуку можливість на їх проведення, у нього не вистачило сміливості, стійкості, ще чогось. Він не спробував взяти на себе персональну відповідальність. Зараз, коли мова йде про колективну безвідповідальність парламенту, в співака з’явилась готовність зайняти невеликий сектор у Верховній Раді,

– підкреслив Андрій Вігірінський.