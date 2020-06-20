У Дніпрі 19 червня чоловік під час затримання застрелив поліцейського, який, стікаючи кров'ю, таки зміг одягнути на свого вбивцю кайданки. Згодом стало відомо, що цей же чоловік за кілька годин до вбивства пограбував підприємця та викрав у нього 4 мільйони гривень.

Про нові деталі вбивства поліцейського у Дніпрі 19 червня розповіли у ТСН. Як виявилося, зловмисник зранку того ж дня здійснив пограбування та поцупив 4 мільйони гривень.

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Вбивство правоохоронця у Дніпрі: усе, що відомо

19 червня зранку невідомий чоловік застрибнув до автомобіля підприємця, поки той паркувався.

Чоловік був одягненим у чорну форму, схожу на форму охоронця.

З авто він, погрожуючи пістолетом, викрав дві спортивні сумки, в яких начебто були 4 мільйони гривень.

Підприємець, до слова, гроші віддавати відмовлявся, за що отримав пістолетом по голові.

Після цього грабіжник утік із грошима, які важили приблизно десять кілограмів.

Поліція попередньо кваліфікувала інцидент як розбій та розпочала розшук зловмисника.

Приблизно о 17 годині, правоохоронці зупинили підозрілий автомобіль, схожий за описом на розшукуваний.



Поліція зупинила автомобіль, схожий на розшукуваний / Фото НПУ

Поліцейські попросили у водія документи, а потім вирішили їхати до відділку в автомобілі підозрюваного (чоу так – не відомо).

Один правоохоронець сів на переднє сидіння, поруч з водієм, а інший – на заднє.

Раптом водій вихопив досі схований пістолет "Макаров" і кілька разів вистрілив у поліцейського позаду.

Що робив у цей час правоохоронець, який сидів поруч із водієм – не повідомляли.

Поліцейський, що сидів ззаду, зазнав серйозних поранень, але, стікаючи кров‘ю, зміг одягнути на підозрюваного кайданки.

На жаль, згодом правоохоронець помер – це Дарвін Потуданський, йому було лише 30 років.



Загиблий поліцейський – 30-річний Дарвін Потуданський / Фото НПУ

Підозрюваний у вбивстві поліцейського та пограбуванні – затриманий.

Він не поранений, адже у нього поліцейські не стріляли.

За вчинені злочини у разі визнання судом провини покарати його можуть довічним ув'язненням.

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Заступник голови МВС Антон Геращенко у фейсбуці додав, що інші деталі трагедії будуть пізніше, а наразі оперативники Дніпра мають намір вирахувати та затримати "інших членів банди озброєних грабіжників".

Вбивство поліцейського у Дніпрі: дивіться відео НПУ