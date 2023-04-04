Дуже влучно фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що серед офіційних російських джерел немає консенсусу у питанні, хто винен у смерті пропагандиста.

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То хто все ж винен

Пропагандистка Маргарита Симоньян, як завжди, поставила запитання (цього разу більш розгорнуте, ніж "І?").

"Ну, що? Забудемо? Пробачимо?", – написала вона в соцмережах.

Відповів їй російський пропагандист Андрій Медведєв. Він заявив, що "народ не забуде і не пробачить", чого не скажеш про "відповідальних осіб". Фактично Медведєв обрушився з критикою на силовиків та їхнє керівництво, які недостатньо, на його думку, активно репресують населення.

Не тільки силовики

Ворожі телеграм-канали також обрушилися з критикою, але не на силовиків, а на московського блогера Андрія Морозова. Той з 2014 року служить у "народній міліції ЛНР", де обслуговує дрони і системи зв'язку.

Блогер написав, що шкодує про смерть Владлена Татарського, оскільки хотів "при нагоді міцно потиснути йому горло" за слова про загибель батальйону Морозова через відсутність зв'язку. Блогер пише, що це брехня і зв'язок був, а також називає Татарського "медіа-повією", який говорить те, що потрібно "покупцеві".

Татарський не був "на нашому боці", він був на своєму боці, був звичайним найманцем, де-факто – медіа-повією. Треба було для кар'єри – братався з укропами в телеефірі,

– написав Морозов.

За це на нього обрушилася критика і він навіть почав отримувати погрози.

В усьому винні феміністки та ліберали

Ну і звичайно ж, куди без "зовнішнього ворога". Пропагандисти заявили, що у всьому винні, крім спецслужб України:

ліберали,

прихильникиОлексія Навального,

феміністки,

головний редактор "Медіазони" Сергій Смирнов.

Останнього за слова про смерть Татарського запропонував убити Антон Красовський, який ще нещодавно пропонував топити в Мойці опозиціонерів, а також топити і спалювати українських дітей.

Додамо, що у Санкт-Петербурзі 2 квітня підірвали пропагандиста Владлена Татарського. В організації вибуху підозрюють Дар'ю Трепову.