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Весняні канікули 2018 в Україні: скільки будуть відпочивати школярі

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Весняні канікули 2018 в Україні
Весняні канікули 2018 в Україні / unsplash

Весняні канікули 2018 в Україні традиційно будуть тривати один тиждень. Але цього року майже одразу після канікул діти матимуть додаткові вихідні з нагод свят. Коли розпочнуться весняні канікули 2018 у школярів в Україні та скільки всього матимуть додаткових вихідних – читайте в матеріалі.

Весняні канікули 2018 в Україні

Традиційно в Україні весняні канікули припадають на останній тиждень березня. У 2018 році весняні канікули в школах триватимуть з 26 березня по 1 квітня включно. Навчальний процес відновиться 2 квітня 2018 року.

Читайте також: Канікули в Україні 2017 – 2018: розклад усіх дат, коли відпочиватимуть школярі

Вже через п'ять днів навчання розпочнуться вихідні на Великдень 2018. Цього року Великдень припадає на 8 квітня – неділю. Додатковим вихідним також буде 9 квітня, тож учні відпочиватимуть три дні поспіль.

У травні школя будуть відпочивати 1 та 2 травня у зв'язку з Міжнародним днем праці. День Святої Трійці у 2018 році припадає на 27 травня – неділю. Вихідний переноситься на понеділок – 28 травня.

Читайте також: Вихідні на Великдень 2018: скільки будуть відпочивати українці

Літні канікули розпочнуться з 1 червня і триватимуть по 31 серпня включно.

Додамо, що дати канікул тільки рекомендуються Міністерством освіти, а остаточне рішення про терміни та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади, відтак відпочиватимуть діти різних шкіл та різних регіонів у різний час, однак у виключно рекомендованих рамках.

Весняні канікули 2018 в Україні
Весняні канікули 2018 в Україні

Додаткові канікули або перенесення термінів канікул в школах та інших навчальних закладах можливі з таких причин:

– Низька температура повітря – мінус 25 градусів для початкової школи; мінус 28 градусів – для середньої школи; мінус 30 градусів – для учнів 10 та 11 класів.

– Низька температура в навчальних класах: за температури повітря в навчальних приміщеннях нижче +18 градусів проводити заняття забороняється.

– Карантин і перевищення порога захворюваності: карантин може бути оголошено в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності в 25% від загальної кількості учнів.

Теги: Новини України LifeStyle Освіта Діти відпочинок Міністерство освіти та науки України Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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