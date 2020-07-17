У Києві стався вибух біля станції метро "Шулявська": є постраждалий – фото, відео 18+
У Києві поблизу виходу зі станції метро "Шулявська" 17 липня прогримів вибух. Наразі відомо про одного постраждалого. На місці працюють вибухотехніки.
За попередніми даними, вибух стався близько 20:00 у сміттєвій урні, що розташована поряд з входом до станції метро. Про це повідомляє кореспондент 24 каналу з місця події.
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Що відомо про вибух у Києві
- В поліції 24 каналу розповіли, що на місці працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони наразі встановлюють обставини вибуху.
- Наразі відомо, що травму отримав чоловік, який перебував неподалік смітника. Його госпіталізували. Також ударною хвилею розбило вікна будівлі навколо урни.
- Задля безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.
Як працює метро
У Київському метрополітені зазначили, що метро працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.
Вибух біля станції метро "Шулявська" / Фото Артура Зайонца для 24 каналу
Вибух біля станції метро "Шулявська": дивіться відео
Станція метро "Шулявська" на карті: