У Києві поблизу виходу зі станції метро "Шулявська" 17 липня прогримів вибух. Наразі відомо про одного постраждалого. На місці працюють вибухотехніки.

За попередніми даними, вибух стався близько 20:00 у сміттєвій урні, що розташована поряд з входом до станції метро. Про це повідомляє кореспондент 24 каналу з місця події.

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Що відомо про вибух у Києві

В поліції 24 каналу розповіли, що на місці працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони наразі встановлюють обставини вибуху.

Наразі відомо, що травму отримав чоловік, який перебував неподалік смітника. Його госпіталізували. Також ударною хвилею розбило вікна будівлі навколо урни.

Задля безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

Як працює метро

У Київському метрополітені зазначили, що метро працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів.

Вибух біля станції метро "Шулявська" / Фото Артура Зайонца для 24 каналу

Вибух біля станції метро "Шулявська": дивіться відео

Станція метро "Шулявська" на карті: