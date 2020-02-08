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      Від 70 до 220 тисяч на місяць: хто з міністрів отримав найбільшу зарплату

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      Верховна Рада України / GettyImages

      Доходи чинного уряду у два-п'ять разів вищі за ті, які отримували міністри та їхні заступники попереднього уряду Володимира Гройсмана. Урядовцям Гончарука нарахували від 70 до 220 тисяч гривень за грудень 2019 року. Це значно вище за середню зарплату в Україні.

      Зросли й загальні витрати на утримання чиновницького апарату. Про це повідомляє НВ.Бізнес, посилаючись на офіційні джерела.

      Зверніть увагу! Новосад поскаржилась на зарплату у 36 тисяч: На утримання дитини та пенсію не вистачить

      До того ж, на витрати секретаріату Кабміну у держбюджеті на 2020 рік виділили понад мільярд гривень. Це на 25,6% більше, ніж було 2019 року. А Верховна Рада на свої потреби отримала фінансування у розмірі два мільярди гривень.

      Найбільше зарплати зросли у Мін'юсті. У грудні 2018 року міністр Павло Петренко отримав 65 тисяч гривень. Його заступник Денис Малюська за грудень 2019 мав вже 226 тисяч.

      малюська
      Денис Малюська

      Тепер і Держуправсправами, яке забезпечує роботу президента і його Офісу, зможе розпоряджатися 2,4 мільярдами гривень, що на 5% більше, ніж за 2019 рік.

      Як розраховують зарплату міністра?Спершу враховують посадовий оклад. У міністра він складає 16 тисяч гривень, а у його заступника – 14 тисяч. До цього додають надбавку за вислугу років, тобто 3% від посадового окладу за кожен рік. Вона повинна складати не більше, ніж сім-вісім тисяч гривень.

      Також є змінні виплати. До прикладу, надбавка за інтенсивність праці – 100% посадового окладу. Ще є два види матеріальної допомоги – на оздоровлення під час надання щорічної відпустки й на розв'язання соціально-побутових питань. Також у топ-чиновників є премії.

      До прикладу, Міністерці у справах ветеранів і окупованих територій Оксані Коляді за грудень 2019 року нарахували 158 тисяч гривень. Додатково, 23 тисячі матеріальної допомоги на розв'язання соціально-побутових проблем, стільки ж – на оздоровлення. Ще вона отримала 80 тисяч гривень премії.


      Оксана Коляда

      Заступник Коляди, Олександр Терещенко, отримав 190 тисяч гривень. Допомога на оздоровлення та розв'язання побутових проблем йому прийшла у розмірі 108 тисяч гривень.

      Зарплата урядовців за грудень 2019 року:

      • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук – 61 тисяча гривень;
      • Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов – 179 тисяч;
      • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко – 122 тисячі гривень;
      • Міністерка освіти і науки Анна Новосад – 111 тисяч;
      • Перший заступник Новосад – 42 тисячі;
      • Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька– майже 95 тисяч;
      • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 73 тисячі національного доходу;
      • Віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба – понад 69 тисяч;
      • Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров– 68 тисяч гривень;
      • Міністерка соцполітики Юлія Соколовська –  174 тисячі;
      • Міністр енергетики Олексій Оржель – 130 тисяч;
      • Міністерка фінансів Оксана Макарова – 66 тисяч гривень.

      Милованов зазначив, що Віктор Янукович отримував 20 тисяч гривень зарплати, але цілий бюджет України, сума якого складає 40 мільярдів доларів – зникли.

      зарплати, середня зарплата
      Середня зарплата в Україні зросла / Інфографіка 24 канал
       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Зарплата Новий уряд Олексій Гончарук Володимир Гройсман Денис Малюська Кабінет Міністрів України Верховна Рада Оксана Коляда Тимофій Милованов – новини Вадим Пристайко Ганна Новосад Арсен Аваков Зоряна Скалецька Дмитро Кулеба – новини Михайло Федоров Юлія Соколовська Олексій Оржель Віктор Янукович Доходи політиків
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