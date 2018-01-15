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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відкритий реєстр педофілів не принесе жодної користі, – правозахисник

15:58, сьогодні 110 Читать новость на русском
Створення в Україні відкритого реєстру педофілів не принесе жодної користі, – правозахисник
Створення в Україні відкритого реєстру педофілів не принесе жодної користі, – правозахисник / Фото з вільних мереж

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров розкритикував ідею першого заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна щодо створення в Україні відкритого реєстру педофілів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не вітаю цю ідею зовсім. Ніякої користі вона не принесе", - сказав Є.Захаров агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Зазначимо, що напередодні В'ячеслав Аброськін наголосив на тому, що в Україні потрібно посилити відповідальність за статеві злочини проти дітей.

На думку Захарова, не існує об'єктивних критеріїв, на підставі яких можна було б вносити інформацію до такого реєстру.

Немає жодних об'єктивних критеріїв, щоб людину занести в цей реєстр. Слово "педофілія" відсутнє у Кримінальному кодексі. Є інше поняття – "розбещення неповнолітніх". Слово "педофіл" – щось, що об'єднує це проблематику, але юридичним воно не є,
– пояснив правозахисник.

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Захаров також додав, що набутий чинності обвинувальний вирок суду теж не може слугувати об'єктивним критерієм для внесення до реєстру.

"Ми знаємо купу ситуацій, коли людей оголошували педофілами, але вони ними не були насправді", – зазначив директор Харківської правозахисної групи.

"Ціна помилки дуже висока, тому не можна цього робити категорично. Якщо людину публічно назвали педофілом, вона не відмиється ніколи, які б судові рішення на її користь не були ухвалені", – наголосив Захаров.

Теги: Новини України Поліція Діти Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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