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      Відомо, скільки коштуватиме гектар землі після запуску ринку

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      Ринок землі в Україні: скільки коштуватиме гектар землі - ціни
      Скільки коштуватиме земля / Getty Images

      Володимир Зеленський напередодні підписав історичний закон про ринок землі №2178-10. Після запуску ринку 1 липня 2021 року вартість одного гектару може бути у межах 2 тисяч доларів.

      Співавтор закону про ринок землі та голова аграрного комітету ВР Микола Сольський в інтерв’ю "Економічні правді" повідомив, що ціна гектару після відкриття ринку може бути нижчою, аніж очікувалося.

      До теми Відкриття ринку землі: коли і як запрацює історичний закон

      За словами Сольського, нижча ціна може бути через запровадження низки обмежень у ринку сільськогосподарських земель, зокрема заборони на купівлю землі юридичними особами та іноземцями.

      За такої моделі ринку 1 гектар коштуватиме 2 тисячі доларів замість 4 – 5 тисяч доларів, якби юридичні особи були повноцінними учасниками ринку,
      – пояснив він.

      На думку Миколи Сокальського, поетапність запровадження ринку землі в Україні несе ризики того, що ті люди та компанії, які наразі землю орендують, куплять землю дешевше, а власники землі отримають менше грошей.

      Що відомо про закон про ринок землі

      Закон про ринок землі був однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування. На черзі – ухвалення "антиколомойського" законопроєкту.

      Зокрема, закон передбачає:

      • З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
      • З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.
      • Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

      Закон про ринок землі: що він передбачає – читайте пояснення у матеріалі 24 каналу.

      ринок землі що треба знати україна
      Що треба знати про закон про ринок землі / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Законодавство Новини політики Гроші Ринок землі
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