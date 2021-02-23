У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 5134, який передбачає збільшення мінімального строку позбавлення волі за торгівлю людьми з 3 до 6 років. Крім того, документ передбачає відповідальність злочинців незалежно від наявності згоди потерпілого на експлуатацію в разі примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності тощо.

Таку думку під час виступу у Верховній Раді висловив народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Дмитро Лубінець.

"Торгівля людьми – це один із найприбутковіших бізнесів у світі. В нашій країні успішно функціонує велика кількість злочинних угрупувань, які втягують українців у різні правопорушення і фактично ними торгують. Після того, як Національна поліція ловить їх "на гарячому", виявляється, що це посередницькі компанії, які займаються "орендою людей", "передачею у подарунок" тощо. Тобто знаходять юридичні підстави, щоб уникнути відповідальності. І наша Феміда закриває на це очі та відпускає злочинців або дає умовні терміни. В результаті засуджені виходять під заставу або взагалі уникають кримінальної відповідальності й покидають межі країни, щоб повернутися й розпочати свій бізнес знову", – зазначив парламентар.

За словами Дмитра Лубінця, законопроєкт № 5134, який посилює відповідальність за торгівлю людьми, був розроблений депутатською групою "Партія "За майбутнє" разом із департаментом міграційної поліції НПУ.