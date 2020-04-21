Відтепер ліки "Фармак" можна замовити онлайн

Задля перешкоджання поширенню коронавірусу "Фармак" розпочав співпрацю зі спеціалізованими сервісами замовлення та доставки лікарських засобів з аптек.

У березні Кабінет Міністрів України дозволив поштовим сервісам доставляти ліки. Тепер ліки "Фармак" можна буде замовити з доставлянням у відділення пошти або безпосередньо додому кур’єром.

"Під час карантину кожен із нас намагається обмежити коло соціальних контактів і без зайвої потреби не виходити з дому. Тож не дивно, що зростає попит на онлайн-замовлення продуктів із супермаркету, їжі з кафе та ресторанів. Дехто вже оцінив зручність та вигоду попереднього онлайн-бронювання ліків в аптеці. Завжди можна бути впевненим, що ліки є в наявності, зекономити час у черзі та порівняти ціни. Тож тепер немає потреби стояти в черзі. А для тих, хто занедужав і не має кого відправити до аптеки або не має змоги дістатися найближчої аптеки (особливо в невеличких селищах), така можливість є більш ніж актуальною", – зазначив Михайло Ванат, директор із маркетингу та продажів АТ "Фармак".

Замовити лікарські засоби можна на сайті компанії Фармак після автоматичного переходу на сторінку сервісу Liki24.com. Сервіс дозволяє замовити доставку необхідних ліків виключно з ліцензованих аптек, або обрати зручну аптеку поруч і зробити там резерв. Для замовлень доставки доступні всі ліки, окрім певних категорій, що вимагають особливих умов відпуску, зберігання та обліку. Однак, пам’ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я, і дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря та фармацевта.

Будьте здорові!