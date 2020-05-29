Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 14:00: Стрілянина в Броварах. COVID-19 у ЗСУ

Випуск новин -

У випуску новин за 29 травня станом на 14:00 – у місті Бровари, що на Київщині сталася масова стрілянина. У ній взяли участь приблизно 100 людей. Вони займаються пасажирськими перевезеннями. 23 нових випадків COVID-19 зафіксували за минулу добу у лавах Збройних сил.

Також у випуску новин на 24 каналі

Спалах короновірусної інфекції зафіксували в Житомирській обласній лікарні.

Стрілянину у Броварах вже обговорили Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Роботи стануть офіціантами у китайському ресторані в Нідерландах.

Теги: Кримінал Стрілянина в Броварах Збройні сили України Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум можуть підняти
сьогодні , 14:18 Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум можуть підняти
Юлія Поскробок
Стрілянина в Броварах: то Україну хочуть перетворити на Сомалі?
сьогодні , 14:00 Стрілянина в Броварах: то Україну хочуть перетворити на Сомалі?
Анна Маляр
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
28 травня , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський