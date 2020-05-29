Випуск новин за 14:00: Стрілянина в Броварах. COVID-19 у ЗСУ
У випуску новин за 29 травня станом на 14:00 – у місті Бровари, що на Київщині сталася масова стрілянина. У ній взяли участь приблизно 100 людей. Вони займаються пасажирськими перевезеннями. 23 нових випадків COVID-19 зафіксували за минулу добу у лавах Збройних сил.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Спалах короновірусної інфекції зафіксували в Житомирській обласній лікарні.
Стрілянину у Броварах вже обговорили Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
Роботи стануть офіціантами у китайському ресторані в Нідерландах.
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