Выпуск новостей за 14:00: Стрельба в Броварах. COVID-19 в ВСУ
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 14:00 – в городе Бровары, на Киевщине, произошла массовая стрельба. В ней приняли участие примерно 100 человек. Они занимаются пассажирскими перевозками. 23 новых случая COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в рядах Вооруженных сил.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Вспышку короновирусной инфекции зафиксировали в Житомирской областной больнице.
Стрельбу в Броварах уже обсудили Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков
Роботы станут официантами в китайском ресторане в Нидерландах.
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