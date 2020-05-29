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СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
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СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 14:00: Стрельба в Броварах. COVID-19 в ВСУ

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В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 14:00 – в городе Бровары, на Киевщине, произошла массовая стрельба. В ней приняли участие примерно 100 человек. Они занимаются пассажирскими перевозками. 23 новых случая COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в рядах Вооруженных сил.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Вспышку короновирусной инфекции зафиксировали в Житомирской областной больнице.

Стрельбу в Броварах уже обсудили Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков

Роботы станут официантами в китайском ресторане в Нидерландах.

Теги: Криминал Стрельба в Броварах Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
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