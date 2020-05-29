Выпуск новостей за 14:00: Стрельба в Броварах. COVID-19 в ВСУ

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 14:00 – в городе Бровары, на Киевщине, произошла массовая стрельба. В ней приняли участие примерно 100 человек. Они занимаются пассажирскими перевозками. 23 новых случая COVID-19 зафиксировали за минувшие сутки в рядах Вооруженных сил.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Вспышку короновирусной инфекции зафиксировали в Житомирской областной больнице. Стрельбу в Броварах уже обсудили Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков Роботы станут официантами в китайском ресторане в Нидерландах.