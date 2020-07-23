У випуску новин за 23 липня станом на 16:00 – зловмисник Роман Скрипник відпустив свого заручника та наразі переховується в лісах. Раніше чоловіка намагалися затримати неподалік адміністративного суду Полтави, де він намагався викрасти автівку. Мірча Луческу очолив київське "Динамо". Контракт на 2 роки клуб підписав з ним сьогодні.

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