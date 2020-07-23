Выпуск новостей за 16:00: Полтавский похититель отпустил заложника. Новый тренер ФК "Динамо"
В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 16:00 – злоумышленник Роман Скрипник отпустил своего заложника и сейчас скрывается в лесах. Ранее мужчину пытались задержать недалеко от административного суда Полтавы, где он пытался похитить машину. Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо". Контракт на 2 года клуб подписал с ним сегодня.
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