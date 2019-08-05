Випуск новин за 10:00: Результати виборів. Стрілянина у Техасі

У випуску новин за 5 серпня станом на 10:00 – ЦВК має оголосити офіційні результати виборів. Комісія нарешті завершує підрахунок по скандальних округах. Підозрюваного у стрілянині у Техасі хочуть засудити до смертної кари.

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5 років тому Мар'їнку звільнили від окупантів.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що США і Німеччина втручаються у внутрішні справи Росії. А все – через те, що країни начебто неправильно висвітлюють акції протесту і масові затримання у Москві.

На Донбасі за добу режим тиші російські найманці порушували шість разів.