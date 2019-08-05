Выпуск новостей за 10:00: Результаты выборов. Стрельба в Техасе

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 10:00 – ЦИК должна объявить официальные результаты выборов. Комиссия наконец завершает подсчет по скандальным округам. Подозреваемого в стрельбе в Техасе хотят приговорить к смертной казни.

Также в выпуске:

5 лет назад Марьинку освободили от оккупантов.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США и Германия вмешиваются во внутренние дела России. А все из-за того, что страны якобы неправильно освещают акции протеста и массовые задержания в Москве.

На Донбассе за сутки режим тишины российские наемники нарушали шесть раз.