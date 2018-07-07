Випуск новин за 11:00: Дні жалоби. Концерт на підтримку Сенцова у Москві

У випуску новин за 7 липня станом на 11:00 – в Ніжині оголосили триденний день жалоби через смерть трьох підлітків. На Закарпатті оголосили про жалобу у зв'язку з трагедією на Рівненському полігоні. У Москві на підтримку Сенцова влаштували концерт "54. Сенцов", адже вже більше півсотні днів український режисер голодує у російській колонії.

Також у випуску: В Україні централізоване водопостачання під загрозою. США та КНДР створили робочі групи ядерного роззброєння. Рятувальна операція в Таїланді.