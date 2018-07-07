Випуск новин за 11:00: Дні жалоби. Концерт на підтримку Сенцова у Москві

Випуск новин за 11:00: Дні жалоби. Концерт на підтримку Сенцова у МосквіВипуск новин 18 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 липня станом на 11:00 – в Ніжині оголосили триденний день жалоби через смерть трьох підлітків. На Закарпатті оголосили про жалобу у зв'язку з трагедією на Рівненському полігоні. У Москві на підтримку Сенцова влаштували концерт "54. Сенцов", адже вже більше півсотні днів український режисер голодує у російській колонії.
Також у випуску:
В Україні централізоване водопостачання під загрозою.
США та КНДР створили робочі групи ядерного роззброєння.
Рятувальна операція в Таїланді.
Джерело: 24 канал
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