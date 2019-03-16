Випуск новин за 11:00: Негода в США. Самогубство в Києві

У випуску новин за 16 березня станом на 11:00 – південний схід США потерпає від масштабного підтоплення. В кількох містах оголосили надзвичайний стан. У Києві 17-річний хлопець вистрибнув з багатоповерхівки та загинув на місці.

Також у випуску: Синоптики пророкують в Україні дощову погоду зі штурмовим вітром. За останню добу бойовики шість разів порушували режим тиші. Серед українських військових втрат немає. Абсурдне шоу, яке Росія називає референдумом про статус Криму, позбавило багатьох українців і кримських татар рідного дому. Чимало людей, не згідних з анексією, 5 років тому були змушені покинути свій дім.