Выпуск новостей за 11:00: Непогода в США. Самоубийство в Киеве

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 11:00 – юго-восток США страдает от масштабного подтопления. В нескольких городах объявлено чрезвычайное положение. В Киеве 17-летний парень выпрыгнул с многоэтажки и погиб на месте.

Также в выпуске: Синоптики предсказывают в Украине дождливую погоду со штурмовым ветром. За последние сутки боевики шесть раз нарушали режим тишины. Среди украинских военных потерь нет. Абсурдное шоу, которое Россия называет референдумом о статусе Крыма, лишило многих украинцев и крымских татар родного дома. Многие, не согласные с аннексией, 5 лет назад были вынуждены покинуть свой дом.