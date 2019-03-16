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      Выпуск новостей за 11:00: Непогода в США. Самоубийство в Киеве

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 11:00 – юго-восток США страдает от масштабного подтопления. В нескольких городах объявлено чрезвычайное положение. В Киеве 17-летний парень выпрыгнул с многоэтажки и погиб на месте.

      Также в выпуске:

      Синоптики предсказывают в Украине дождливую погоду со штурмовым ветром.

      За последние сутки боевики шесть раз нарушали режим тишины. Среди украинских военных потерь нет.

      Абсурдное шоу, которое Россия называет референдумом о статусе Крыма, лишило многих украинцев и крымских татар родного дома. Многие, не согласные с аннексией, 5 лет назад были вынуждены покинуть свой дом.

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      Теги: Выпуск новостей Чрезвычайное положение Самоубийство
      Источник: 24 канал
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