Выпуск новостей за 11:00: Непогода в США. Самоубийство в Киеве
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 11:00 – юго-восток США страдает от масштабного подтопления. В нескольких городах объявлено чрезвычайное положение. В Киеве 17-летний парень выпрыгнул с многоэтажки и погиб на месте.
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Источник: 24 канал
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