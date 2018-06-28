Випуск новин за 13:00: Денісова у Росії. Саміт лідерів ЄС у Брюсселі

Випуск новин за 13:00: Денісова у Росії. Саміт лідерів ЄС у БрюсселіВипуск новин 43 Читать новость на русском
У випуску новин за 28 червня станом на 13:00 – український омбудсмен Людмила Денісова приїхала в колонію в російському місті Лабитнангі, вона вимагає зустрічі із Олегом Сенцовим. У Брюсселі стартує саміт лідерів Європейського Союзу, на порядку денному чимало важливих питань, які стосуються цілісності та політичної стабільності ЄС.
Також у випуску:
28 червня в Україні святкують День Конституції.
Держсекретар США Майк Помпео сказав, що повернення Росії до "Великої сімки" неминуче.
Президент Петро Порошенко анонсував зміни до Конституції.
Джерело: 24 канал
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