Выпуск новостей за 13:00: Денисова в России. Саммит лидеров ЕС в Брюсселе

В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 13:00 – украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в колонию в российском городе Лабытнанги, она требует встречи с Олегом Сенцовым. В Брюсселе стартует саммит лидеров Европейского Союза, в повестке дня немало важных вопросов, касающихся целостности и политической стабильности ЕС.

Также в выпуске: 28 июня в Украине отмечают День Конституции. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что возвращение России в "Большую семерку" неизбежно. Президент Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию.