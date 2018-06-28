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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 13:00: Денисова в России. Саммит лидеров ЕС в Брюсселе

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 13:00 – украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в колонию в российском городе Лабытнанги, она требует встречи с Олегом Сенцовым. В Брюсселе стартует саммит лидеров Европейского Союза, в повестке дня немало важных вопросов, касающихся целостности и политической стабильности ЕС.

Также в выпуске:

28 июня в Украине отмечают День Конституции.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что возвращение России в "Большую семерку" неизбежно.

Президент Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию.

 

Теги: Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Украина – Россия заложники Европа голодовка Евросоюз Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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