Выпуск новостей за 13:00: Денисова в России. Саммит лидеров ЕС в Брюсселе

Выпуск новостей за 13:00: Денисова в России. Саммит лидеров ЕС в БрюсселеВыпуск новостей 20 Читати новину українською
В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 13:00 – украинский омбудсмен Людмила Денисова приехала в колонию в российском городе Лабытнанги, она требует встречи с Олегом Сенцовым. В Брюсселе стартует саммит лидеров Европейского Союза, в повестке дня немало важных вопросов, касающихся целостности и политической стабильности ЕС.
Также в выпуске:
28 июня в Украине отмечают День Конституции.
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что возвращение России в "Большую семерку" неизбежно.
Президент Петр Порошенко анонсировал изменения в Конституцию.
Источник: 24 канал
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