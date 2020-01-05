Випуск новин за 13:00: Третій день протестів у Каховці. Пожежа в Австралії

У випуску новин за 5 січня станом на 13:00 – у Каховці, що на Херсонщині, люди втретє вийшли на протест через приховування доказів у вбивстві місцевого мешканця. Підозрюють, що до нього причетні поліцейські. Люди несуть свічки до відділення поліції. Внаслідок лісових пожеж у Австралії загинуло пів мільярда тварин. Також загинуло не менше 20 людей.

Також у випуску: Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat знайшла докази російської присутності на Донбасі. Епіфаній спростував інформацію, яку поширюють російські ЗМІ про те, що ПЦУ займається рейдерством та захоплює храми. Вісьмох дітей, які постраждали під час вибуху у клубі на Тернопільщині, вже прооперували. Їх стан здебільшого важкий.