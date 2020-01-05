15:11
5 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін "впарює" Трампу "вундервафлі". Лукашенко шокував США
      Вєсті Кремля
      17:39, 4 січня
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ

      Випуск новин за 13:00: Третій день протестів у Каховці. Пожежа в Австралії

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 січня станом на 13:00 – у Каховці, що на Херсонщині, люди втретє вийшли на протест через приховування доказів у вбивстві місцевого мешканця. Підозрюють, що до нього причетні поліцейські. Люди несуть свічки до відділення поліції. Внаслідок лісових пожеж у Австралії загинуло пів мільярда тварин. Також загинуло не менше 20 людей.

      Також у випуску:

      Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat знайшла докази російської присутності на Донбасі.

      Епіфаній спростував інформацію, яку поширюють російські ЗМІ про те, що ПЦУ займається рейдерством та захоплює храми.

      Вісьмох дітей, які постраждали під час вибуху у клубі на Тернопільщині, вже прооперували. Їх стан здебільшого важкий.

      5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
      сьогодні
      6328
      Теги: Випуск новин Протести Пожежі в Австралії Протести в Каховці Австралія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю
      Уляна Супрун 250
      сьогодні , 08:40 Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?
      Віталій Портников 1596
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Ігоря Коломойського
      Світлана Попова 2492
      4 січня , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка
      Антон Голобородько 1637
      4 січня , 19:04 Вертеп: що це за дійство і чому його так чекають в українських сім'ях на Різдво
      Уляна Журба 6799
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук