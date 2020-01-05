Выпуск новостей за 13:00: Третий день протестов в Каховке. Пожар в Австралии

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 13:00 – в Каховке, что на Херсонщине, люди в третий раз вышли на протест из-за сокрытия улик в убийстве местного жителя. Подозревают, что к нему причастны полицейские. Люди несут свечи в отделение полиции. В результате лесных пожаров в Австралии погибло пол миллиарда животных. Также погибло не менее 20 человек.

Также в выпуске: Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat нашла доказательства российского присутствия на Донбассе. Епифаний опроверг информацию, которую распространяют российские СМИ о том, что ПЦУ занимается рейдерством и захватывает храмы. Восьмерых детей, пострадавших при взрыве в клубе на Тернопольщине, уже прооперировали. Их состояние в основном тяжелое.