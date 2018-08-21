Випуск новин за 14:00: Криваві перестрілки у Ріо-де-Жанейро. Затримання Тамразова
У випуску новин за 21 серпня станом на 14:00 – у Ріо-де-Жанейро бразильська армія розпочала операцію проти наркоторговців. Щонайменше 12 людей вже загинули, серед них – 5 мирних жителів і один солдат. Працівники Генпрокуратури України повторно затримали власника онлайн-видання Insider, екс-першого заступника голови правління "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.
Також у випуску:
Харківський стрілок убив свою дружину.
Олег Сенцов голодує 100 днів.
У Києві молодик на BMW на великій швидкості в'їхав у три припарковані автомобілі.
Джерело: 24 канал
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