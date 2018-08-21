15:31
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 14:00: Криваві перестрілки у Ріо-де-Жанейро. Затримання Тамразова

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 21 серпня станом на 14:00 – у Ріо-де-Жанейро бразильська армія розпочала операцію проти наркоторговців. Щонайменше 12 людей вже загинули, серед них – 5 мирних жителів і один солдат. Працівники Генпрокуратури України повторно затримали власника онлайн-видання Insider, екс-першого заступника голови правління "Укргазвидобування" Олексія Тамразова.

Також у випуску:

Харківський стрілок убив свою дружину. 

Олег Сенцов голодує 100 днів.

У Києві молодик на BMW на великій швидкості в'їхав у три припарковані автомобілі.

Теги: Новини України Поліція Розслідування ГПУ Випуск новин Наркотики Бразилія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
сьогодні, 15:01 Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну
Блог Соцмережі
Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
сьогодні, 13:05 Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю
5410
6 самых интересных новых профессий будущего
сьогодні, 12:01 6 самых интересных новых профессий будущего
Володимир Співаковський
Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
сьогодні, 11:05 Стрілянина у Харкові: останні новини та головні версії
Євгенія Мазур
В Україні заборонили відомий антисептик
сьогодні, 10:21 В Україні заборонили відомий антисептик
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук