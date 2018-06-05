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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Випуск новин за 14:00: Самогубство Кантера. "Розстрільний список" журналістів

Випуск новин 44 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 червня станом на 14:00 – на Чернігівщині застрелився відомий режисер Леонід Кантер. Правоохоронці знайшли зброю та записку. У ЗМІ з'явився "розстрільний список" журналістів і блогерів.

Також у випуску:

Лікарі в російській колонії, де перебуває бранець Олег Сенцов, обіцяють заливати йому поживну суміш через ніс, якщо через тиждень він не припинить голодування.

Відома російська акторка Лія Ахеджакова закликали всіх вимагати звільнення Олега Сенцова.

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Романа Сущенка, якому вчора присудили 12 років суворого режиму, можуть обміняти на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Теги: Випуск новин Самогубство ЗМІ журналісти
Джерело: 24 канал
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