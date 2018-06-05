Випуск новин за 14:00: Самогубство Кантера. "Розстрільний список" журналістів

У випуску новин за 5 червня станом на 14:00 – на Чернігівщині застрелився відомий режисер Леонід Кантер. Правоохоронці знайшли зброю та записку. У ЗМІ з'явився "розстрільний список" журналістів і блогерів.

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Відома російська акторка Лія Ахеджакова закликали всіх вимагати звільнення Олега Сенцова.

Адвокат Марк Фейгін вважає, що Романа Сущенка, якому вчора присудили 12 років суворого режиму, можуть обміняти на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.