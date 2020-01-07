Випуск новин за 15:00: Тиснява на похороні Сулеймані. Різдво з патрульними

У випуску новин за 7 січня станом на 15:00 – у тисняві на похороні командира елітного іранського підрозділу Ель-Кудс Касіма Сулеймані загинули десятки людей. В Українських містах сьогодні з нагоди свята копи розважають дорослих та дітей. Малечу катають на службових автівках зі справжніми сиренами та раціями.

Також у випуску: В одному із гуртожитків Одеси прогримів вибух, як наслідок постраждало троє людей. Російські найманці напередодні 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Канада слідом за НАТО, Нідерландами і Швецією тимчасово зупиняє свою навчальну місію в Іраку.