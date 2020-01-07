Випуск новин за 15:00: Тиснява на похороні Сулеймані. Різдво з патрульними
У випуску новин за 7 січня станом на 15:00 – у тисняві на похороні командира елітного іранського підрозділу Ель-Кудс Касіма Сулеймані загинули десятки людей. В Українських містах сьогодні з нагоди свята копи розважають дорослих та дітей. Малечу катають на службових автівках зі справжніми сиренами та раціями.
Також у випуску:
В одному із гуртожитків Одеси прогримів вибух, як наслідок постраждало троє людей.
Російські найманці напередодні 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
Канада слідом за НАТО, Нідерландами і Швецією тимчасово зупиняє свою навчальну місію в Іраку.
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