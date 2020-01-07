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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 15:00: Тиснява на похороні Сулеймані. Різдво з патрульними

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 січня станом на 15:00 – у тисняві на похороні командира елітного іранського підрозділу Ель-Кудс Касіма Сулеймані загинули десятки людей. В Українських містах сьогодні з нагоди свята копи розважають дорослих та дітей. Малечу катають на службових автівках зі справжніми сиренами та раціями.

      Також у випуску:

      В одному із гуртожитків Одеси прогримів вибух, як наслідок постраждало троє людей.

      Російські найманці напередодні 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

      Канада слідом за НАТО, Нідерландами і Швецією тимчасово зупиняє свою навчальну місію в Іраку.

      Відома львівська активістка Живко виявилася аферисткою та інтриганткою
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Поліція Вбивство Сулеймані
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