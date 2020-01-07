Выпуск новостей за 15:00: Давка на похоронах Сулеймани. Рождество с патрульными
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 15:00 – в давке на похоронах командира элитного иранского подразделения Эль-Кудс Касима Сулеймани погибли десятки людей. В украинских городах сегодня по случаю праздника копы развлекают взрослых и детей. Малышей катают на служебных машинах с настоящими сиренами и рациями.
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