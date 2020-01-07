Выпуск новостей за 15:00: Давка на похоронах Сулеймани. Рождество с патрульными

В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 15:00 – в давке на похоронах командира элитного иранского подразделения Эль-Кудс Касима Сулеймани погибли десятки людей. В украинских городах сегодня по случаю праздника копы развлекают взрослых и детей. Малышей катают на служебных машинах с настоящими сиренами и рациями.

Также в выпуске: В одном из общежитий Одессы прогремел взрыв, пострадали трое людей. Российские наемники накануне 5 раз открывали огонь по украинским позициям. Канада вслед за НАТО, Нидерландами и Швецией временно останавливает свою учебную миссию в Ираке.