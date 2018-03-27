Випуск новин за 16:00: Горе-мати з Миколаєва. Крадіжка спецтехніки на Житомирщині
У випуску новин за 27 березня станом на 16:00 – в Миколаєві жінка з мосту викинула дев'ятимісячне немовля, просто дивом його врятували чужі люди. На Житомирщині поліція виявила більше 200 одиниць військової спецтехніки поза межами частини.
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Джерело: 24 Канал
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