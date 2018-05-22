Випуск новин за 16:00: Обвинувачувальний акт у справі Мартиненка. Виписка школярів

У випуску новин за 22 травня станом на 16:00 – спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувачення стосовно екс-нардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка, а також п'ятьох його спільників. Миколаївських школярів, які отруїлись невідомою речовиною, готують до виписки. Медики кажуть – небезпека минула і здоров'ю дітей уже нічого не загрожує.

Також у випуску: У Дніпрі трирічна дитина випала з вікна, поки мати прибирала у дворі. Російська Держдума ухвалила закон про відповідь на санкції заходу. Законопроект про санції в Росії внесли на розгляд після розширення списку обмежень від США.