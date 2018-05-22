Випуск новин за 16:00: Обвинувачувальний акт у справі Мартиненка. Виписка школярів
У випуску новин за 22 травня станом на 16:00 – спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувачення стосовно екс-нардепа від "Народного фронту" Миколи Мартиненка, а також п'ятьох його спільників. Миколаївських школярів, які отруїлись невідомою речовиною, готують до виписки. Медики кажуть – небезпека минула і здоров'ю дітей уже нічого не загрожує.
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Джерело: 24 Канал
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