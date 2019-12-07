Випуск новин за 17:00: Вбивство бахмутського активіста. Рішення РНБО щодо реінтеграції Донбасу
У випуску новин за 7 грудня станом на 17:00 – вбивцю бахмутського активіста Артема Мірошниченка відпустили під домашній арешт. Рада національної безпеки, яку сьогодні скликав Володимир Зеленський, затвердила один з п'яти сценаріїв реінтеграції Донбасу.
Також у випуску:
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