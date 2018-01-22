Випуск новин за 18:00: Загиблі українці у Кабулі. Негода в Україні

У випуску новин за 22 січня станом на 18:00 – стали відомі імена загиблих у Кабулі українців. Всі постраждалі у теракті наразі у безпеці. Україну знову засипає снігом. Майже півтори сотні населених пунктів і досі без світла.

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