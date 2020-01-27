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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 19:00: Новий "куратор України" в Кремлі. Позов Росії проти заводу "Артем"

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 січня станом на 19:00 – Дмитро Козак імовірно замінить на посаді заступника глави Адміністрації Путіна Владислава Суркова. Попри війну, українські суди змушують вітчизняний оборонний завод "Артем" виплатити росіянам мільйони доларів компенсації. За те, що припинили постачати свої товари компаніям сусіда-агресора.

      Також у випуску:

      В усьому світі відзначають роковини Голокосту. Міжнародний день пам'яті приурочений до дня визволення в'язнів нацистського концентраційного табору смерті  Аушвіц-Біркенау.

       

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      Теги: Випуск новин Україна – Росія Володимир Путін Новини Росії
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