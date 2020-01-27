Випуск новин за 19:00: Новий "куратор України" в Кремлі. Позов Росії проти заводу "Артем"

У випуску новин за 27 січня станом на 19:00 – Дмитро Козак імовірно замінить на посаді заступника глави Адміністрації Путіна Владислава Суркова. Попри війну, українські суди змушують вітчизняний оборонний завод "Артем" виплатити росіянам мільйони доларів компенсації. За те, що припинили постачати свої товари компаніям сусіда-агресора.

Також у випуску: В усьому світі відзначають роковини Голокосту. Міжнародний день пам'яті приурочений до дня визволення в'язнів нацистського концентраційного табору смерті Аушвіц-Біркенау.