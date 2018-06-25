Випуск новин за 19:00: Викрадення людини в Києві. Голодування Сенцова

Випуск новин за 19:00: Викрадення людини в Києві. Голодування СенцоваВипуск новин 23 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 червня станом на 19:00 – викрадений чоловік у центрі Києва, на вулиці Тургенівській, є сином фінансового аташе посольства Лівії. Український в'язень Кремля Роман Сущенко закликав Олега Сенцова, також незаконно ув’язненого в Росії, припинити голодування.
Також у випуску:
Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову переміг на виборах.
Україна передала Росії уточнений список на обмін бранців.
У лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на ромів.
Джерело: 24 канал
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