Випуск новин за 19:00: Викрадення людини в Києві. Голодування Сенцова

У випуску новин за 25 червня станом на 19:00 – викрадений чоловік у центрі Києва, на вулиці Тургенівській, є сином фінансового аташе посольства Лівії. Український в'язень Кремля Роман Сущенко закликав Олега Сенцова, також незаконно ув’язненого в Росії, припинити голодування.

Також у випуску: Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову переміг на виборах. Україна передала Росії уточнений список на обмін бранців. У лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на ромів.