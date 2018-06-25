Выпуск новостей за 19:00: Похищение человека в Киеве. Голодание Сенцова

В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 19:00 – похищенный человек в центре Киева, на улице Тургеневской, является сыном финансового атташе посольства Ливии. Украинский узник Кремля Роман Сущенко призвал Олега Сенцова, также незаконно заключенного в России, прекратить голодовку.

Также в выпуске: Президент Турции Реджеп Эрдоган победил на выборах. Украина передала России уточненный список на обмен пленников. В лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на ромов.