Выпуск новостей за 19:00: Похищение человека в Киеве. Голодание Сенцова

Выпуск новостей за 19:00: Похищение человека в Киеве. Голодание СенцоваВыпуск новостей 24 Читати новину українською
В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 19:00 – похищенный человек в центре Киева, на улице Тургеневской, является сыном финансового атташе посольства Ливии. Украинский узник Кремля Роман Сущенко призвал Олега Сенцова, также незаконно заключенного в России, прекратить голодовку.
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Источник: 24 канал
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