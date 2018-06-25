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Выпуск новостей за 19:00: Похищение человека в Киеве. Голодание Сенцова

Выпуск новостей 24 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 19:00 – похищенный человек в центре Киева, на улице Тургеневской, является сыном финансового атташе посольства Ливии. Украинский узник Кремля Роман Сущенко призвал Олега Сенцова, также незаконно заключенного в России, прекратить голодовку.

Также в выпуске:

Президент Турции Реджеп Эрдоган победил на выборах.

Украина передала России уточненный список на обмен пленников.

В лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на ромов.

Теги: Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Похищение голодовка заложники Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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