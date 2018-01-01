Випуск новин за 19:00: Біометричний контроль з Росією. Підтримка дітей політв'язнів

У випуску новин за 1 січня станом на 19:00 – з Нового року на українському кордоні починає діяти біометричний режим з Росією. Для підтримки та розвитку дітей політв'язнів в анексованому Криму запустили проект "Кримське дитинство" на базі громадського проекту "Кримська солідарність".

Також у випуску: Японія розширила коло заявників на багаторазові візи. Прихильники роуп-джампінгу екстремально зустріли Новий рік. Доньці загиблої правозахисниці на Київщині проситимуть приставити охорону. Понад тисячу людей вийшли на смолоскипну ходу до дня народження Бандери.